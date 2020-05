Salvini sul MES: 'regalo vantaggioso? Evidentemente no visto che gli altri Paesi lo rifiutano'

Titta Ferraro 15 maggio 2020 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Matteo Salvini torna sullo spinoso argomento MES su cui permangono forti divisioni. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), rifiutato da alcuni Paesi europei, "evidentemente non è così vantaggioso", ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. "Il Mes che è un 'regalo così vantaggioso' è stato rifiutato da Grecia, Spagna, Francia e Portogallo. Evidentemente non è così vantaggioso e ha delle condizioni pericolose per economie nazionali e quindi i soldi preferisco trovarli altrove", aggiunge il leader della Lega.