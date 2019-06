Salvini su discorso Visco (Bankitalia): 'conferma necessità shock fiscale, priorità flat tax'

Laura Naka Antonelli 31 maggio 2019 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

"Bene la relazione della Banca d'Italia, che conferma la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l'economia italiana. La flat Tax è la prima riforma che governo e parlamento dovranno discutere". Così il vicepremier, leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta a caldo il discorso proferito dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco.In realtà, Visco è stato piuttosto fermo nel chiedere all'Italia di attuare una strategia rigorosa e credibile per ridurre il debito pubblico."L'elevato rapporto tra debito pubblico e Pil rimane un vincolo stringente; per allentarlo non si può ritardare nel definire una strategia rigorosa e credibile per la sua riduzione nel medio termine".D'altronde, "rispetto all'area dell'euro, da noi il costo del debito è più elevato e la crescita economica più bassa" e "quando il divario tra costo del debito e crescita economica è positivo occorre un avanzo primario anche solo per stabilizzare il debito; più ampio è il divario, maggiore è l'avanzo necessario".Visco sottolinea anche che con "il deficit non si cresce", e punta sulla necessità che si dia spazio non a sussidi ma a stimoli produttivi."Limitarsi alla ricerca di un sollievo congiunturale mediante l'aumento del disavanzo pubblico può rivelarsi poco efficace, addirittura controproducente qualora determini unpeggioramento delle condizioni finanziarie e della fiduciadelle famiglie e delle imprese. Il rischio di un'espansionerestrittiva non è da sottovalutare; l'effetto espansivo diuna Manovra di bilancio può essere più che compensato daquello restrittivo legato all'aumento del costo deifinanziamenti per lo Stato e per l'economia".