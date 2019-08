Salvini su M5S-PD: 'Sta arrivando Monti bis, il Governo Ursula, telecomandato da Merkel e Macron'

Laura Naka Antonelli 29 agosto 2019 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

"Conte ha trovato la maggioranza su indicazioni del G7. Sta arrivando il Monti bis". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine delle consultazioni al Quirinale."Dal Pd - ha sottolineato - non mi aspetto nulla, non cerco coerenza e dignità dove prevale la fame di poltrone. Sto seguendo però il dibattito nel M5S, nato per fare la rivoluzione e che ora fa il Governo con i massimi difensori del sistema, il Governo Ursula, telecomandato da Merkel e Macron, con il partito degli intrallazzi e degli inciuci che andava a cena per riformare la giustizia, riorganizzava gli assetti delle banche, quello di Bibbiano e della legge Fornero".