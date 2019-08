Salvini: quello che voglio è un governo con Giorgetti come ministro Economia (Corriere)

Valeria Panigada 14 agosto 2019 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

"Quello a cui penso io? È un governo con Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia. Questo è quello che voglio e per cui lavoro". Così inizia l'intervista del Corriere della Sera a Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno, che settimana scorsa ha innescato la crisi di governo.Salvini illustra le sue posizioni in merito ad alcune riforme e questioni. In particolare, il leader leghista assicura che Quota 100 "non è in discussione", così come gli 80 euro, mentre ha intenzione di verificare e nel caso modificare il reddito di cittadinanza, perché "ci arrivano centinaia di segnalazioni da parte di imprenditori che quest’anno non riescono ad assumere i lavoratori che avevano l’anno scorso".Sul calendario dei lavori, definito ieri dal Senato, Salvini non ha dubbi: "Hanno fatto il cinema per mettere il taglio dei parlamentari dopo la discussione della sfiducia a Conte".