Salvini parla di asse Renzi-Di Maio, replica M5S: 'fake news, sei un giullare'

Titta Ferraro 9 agosto 2019 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Matteo Salvini vuole il voto il prima possibile e torna ad attaccare gli ormai ex alleati grillini. "Sento toni simili tra Renzi e Di Maio" e un loro governo "sarebbe inaccettabile per la democrazia". Queste le parole pronunciate a Termoli, in Molise, dal leader leghista, aggiungendo. "E' orribile solo il pensiero di Renzi e Di Maio assieme. Iniziamo a vedere se ci fanno votare, in Italia non c'è nulla di scontato".Pronta la replica del Movimento 5 Stelle attraverso una nota: "Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un'altra per giustificare quello che hai fatto, giullare". "Questa storia di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del Paese", conclude la nota.