Salvini mette le ali a Piazza Affari, rally dopo rassicurazioni su tenuta governo

Titta Ferraro 4 giugno 2019 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Impennata a metà mattinata per Piazza Affari che si erge a miglior Borsa europea sotto la spinta delle rassicurazioni del vice premier Matteo Salvini circa l'intenzione di non fa cadere il governo. Il Ftse Mib segna un balzo dell'1,13% a 20.100 punti dopo un avvio in calo di oltre lo 0,5 per cento. Anche le altre Borse Ue sono risalite dopo un avvio debole ma il rialzo del Dax di Francoforte si limita a +0,14%.Il vicepremier, Matteo Salvini, ha rassicurato sulla tenuta dell'esecutivo. "Non ho alcuna intenzione di far cadere il Governo, ma il Governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare. Non sto pensando a ribaltoni o ad altri Governi", sono state le secche parole di Salvini intervenuto a radio RTL. Il leader leghista ha precisato che tra 15 giorni "ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi ritardi e gli stessi rinvii, allora sarebbe un problema".Tra i singoli titoli spicca il rally di Fca che sale del 2,8%, +3,3% per la holding Exor, in attesa del cda di Renault che dovrebbe dare il via libera alla fusione tra i due gruppi. Molto bene anche le banche che cavalcano la discesa dello spread in area 273 punti base. La migliore è Ubi Banca con +2,93%, Unicredit segue con +2,43%, +2,2% Intesa Sanpaolo e circa +2% Banco BPM.