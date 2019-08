Salvini ha già la Manovra pronta: flat tax al 15%, grandi opere e dimezzamento tempi processi

Titta Ferraro 12 agosto 2019 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

"Stiamo già lavorando alla manovra economica del prossimo governo: tasse al 15% per tanti lavoratori e imprenditori, investimenti, dimezzamento dei tempi dei processi e grandi opere". Così in una nota il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Il leader della Lega torna ad attaccare Renzi e M5S: "Non rispondiamo agli insulti quotidiani di chi non vuole mollare la poltrona, Renzi e 5Stelle. Prima si vota, prima l'Italia riparte".