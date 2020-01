Salvini: governo Monti era meglio di questo, Conte alle urne non esiste

Titta Ferraro 2 gennaio 2020 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Matteo Salvini attacca a zero il presidente del consiglio e il governo attuale. Intervistato da La Stampa, Salvini chiarisce che la frase sui "discorsi melliflui di capodanno" non era riferita a Mattarella ma al governo. "Un governo senza anima. Uno dei peggiori del dopoguerra: quello di Monti addirittura era migliore. L'ho combattuto, ma almeno aveva un'idea, un progetto", dice Salvini. Sulla possibilità che Conte lo sfidi alle prossime elezioni con l'appoggio del Pd, il leader leghista afferma che "Se pensano che Conte possa essere il loro candidato allora sono proprio alla canna del gas - rimarca nell'intervista al quotidiano torinese - Conte non ha un voto, non esiste: ha scoperto il gusto della poltrone e ci vuole rimanere. È passato da "viva la flat tax" ad "abbasso la flat tax", dal no all'autorizzazione a procedere contro di me al sì. Conte è irrilevante: si goda il potere finché può. Per i sondaggi anche Monti e Gentiloni erano in vetta ma poi si è visto che non avevano il voto del popolo".