Salvini conferma rumor: 'in arrivo lettera Commissione Ue su economia italiana'

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

"Risulta in arrivo un lettera della Commissione europea sull'economia" italiana. Così il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, nel discorso con cui ha commentato il risultato delle elezioni europee. Salvini ha reso noto anche di aver sentito il premier Giuseppe Conte:"Ho sentito il presidente del Consiglio, ho ribadito la lealtà della Lega al contratto di governo, che non è mai stata in discussione".