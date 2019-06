Salvini: chiediamo vertice intergovernativo per cambiare vincoli UE

Titta Ferraro 5 giugno 2019 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Matteo Salvini insiste sulla necessità di ridiscutere i vincoli Ue. "I vincoli, educatamente, con tutti gli altri Governi europei si possono ridiscutere?", si chiede il vice premier a Radio Anch'io, proponendo un incontro intergovernativo di tutti i governi europei, in cui si valuti la revisione e l'aggiornamento di vincoli di bilancio ipotizzati a tavolino tanti anni."Ho chiesto agli italiani un voto per provare a cambiare l'Europa, non ho certezze ma almeno diamo battaglia, non ho chiesto il voto agli italiani per portare a casa tre ministri o tre sottosegretari in più", ha rimarcato il leader della Lega.