Salvini: al voto il prima possibile, mi candido premier

Titta Ferraro 9 agosto 2019 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Pressing di Matteo Salvini per arrivare ad elezioni anticipate il prima possibile. Ieri si è consumata la crisi di governo voluta dal leader leghista e il premier Giuseppe Conte ha risposto chiedendo che si passi dal parlamento, negando le dimissioni. IN serata Salvini ha parlato nuovamente da Pescara:"Andiamo a votare, spero il prima possibile, poi ragioneremo con chi. Sicuramente non vedo ritorni al passato". Il vice premier ha precisato che si candiderà premier senza alleanze, solo successivamente al voto valuterà se scegliere dei "compagni di viaggio".Per le elezioni anticipate Salvini vuole che si svolgano il prima possibile. Non fa date. "Prima si fa e meglio è - ha detto da Pescara - e ogni giorno che si perde è un giorno che fa male al Paese. Non vorrei che ci fosse qualcuno che vuole andare per le lunghe". "I parlamentari alzino il culo e lunedì siano in Parlamento", conclude Salvini.