Salvini al Sole 24 Ore dopo sblocco fondi Cipe: 'basta vedere discussioni su Tav e Tap e vedere dove siamo arrivati'

Laura Naka Antonelli 25 luglio 2019 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

In un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il leader della Lega, vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, si non nasconde la soddisfazione per i 50 miliardi di investimenti che sono stati sbloccati dal Cipe nella giornata di ieri."Sono state 24 ore preziose. Quando parlavo dei partiti dei no e dei no che bloccano l'Italia pensavo ai No Tav, ai No Pedemontana, ai No Gronda, ai No alle ferrovie al Sud. Nell'arco di 24 ore sono arrivati sì per quasi 60 miliardi. È un bel passo avanti, una giornata di festa, e mi spiace invece per il travaglio dei Cinque Stelle. Amen"."Non voglio dire che è tutto merito nostro, ma basta guardare la discussione di sei mesi fa sulla Tav e vedere dove si è arrivati. Lo stesso vale per il Tap in Puglia, la Pedemontana lombarda, il Terzo Valico in Liguria. Sarei un italiano felice se riuscissimo ora a mettere in sicurezza i 15mila posti di lavoro di Ilva, a rivedere la politica italiana sui rifiuti, dove c'è un altro no folle e irresponsabile ai termovalorizzatori, e i no alla ricerca di energia e di petrolio, in mare o in terra, che ovunque sono una ricchezza e qui vengono vissuti con sospetto. Se poi potessi chiedere tutto aggiungerei la riforma della giustizia, fatta bene, la riforma fiscale e le autonomie".