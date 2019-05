Salvini: 'attendiamo esito elezioni Ue prima di scegliere candidato Bce al posto di Draghi'

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2019 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

"L'Italia attenderà l'esito delle elezioni europee prima di decidere il candidato successore a prendere la carica di Mario Draghi, numero uno della Bce. E' quanto ha detto il vicepremie rleghista Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata alla Reuters."La scelta della presidenza della Bce - ha sottolineato - non deve essere necessariamente tra un candidato francese o tedesco. Ci possono essere altre opzioni".Interpellato dalla stampa estera il leader della Lega si è anche espresso in questo modo, riguardo alle sue relazioni con Bruxelles e a chi gli chiedeva se sia possibile un dialogo con le forze marxiste in Europa."Io sono pronto a dialogare con tutti quelli che mettono al centro il diritto al lavoro, alla salute che questi anni di pessima gestione dell'unione europea hanno negato. Quando ci sono le culle vuote si nega diritto al futuro. Chi sono io per dire no, con questi non dialogherò mai? Sono curioso di natura"."Uno può essere marxista, leninista ma se ci sono politiche nell'interesse comune io non escludo nessuno", ha aggiunto.