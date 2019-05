Salvini: 'Tria ha ragione a essere prudente ma ora coraggio e crescita'. Spread non apprezza

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Parla di conti pubblici, di migranti, della nuova Europa che, a suo avviso, è destinata ormai a delinearsi. Nel commentare il risultato delle elezioni europee, che ha confermato in Italia il boom della Lega, il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini sottolinea che il ministro dell'Economia Giovanni Tria, "ha ragione a essere prudente", aggiundo però subito un "ma"."Ma i prossimi saranno i mesi del coraggio e della crescita. Per eccesso di prudenza l'Italia ha rischiato di spegnersi - sottolinea il ministro dell'Interno - Invece questo voto ci chiede coraggio, io sono pronto".Lo spread BTP-Bund non apprezza, sale di quasi +2% oltrepassando quota 270 punti, dopo che nelle prime ore della giornata era sceso fino a 264 punti base.Salvini sottolinea che, con l'esito delle elezioni europee, "è cambiata la geografia dell'Europa" e che la Lega conta di formare nell'europarlamento un gruppo con "100-150 europarlamentari che presenterà proposte di governo"."Ho parlato con Orban e Farage, insieme salveremo l'Europa", ha detto.Salvini fa inoltre notare che "in tutte le Regioni c'è almeno un Comune nel quale la Lega supera il 40%" e che "a Riace e Lampedusa, Comuni che la sinistra aveva eletto a simboli dell'antisalvinismo, siamo il primo partito".E' un segnale, a suo avviso, che il desiderio di una immigrazione regolata "evidentemente è ferma volontà degli italiani e non un capriccio di Salvini".