Salvini: "Salario minimo? Lo pagano le imprese e se non si tagliano le tasse non possono garantirlo"

Alessandra Caparello 10 giugno 2019 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

"Sono disponibile a ragionare sul salario minimo per i lavoratori" afferma il vicepremier Salvini nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio, rivolgendosi al collega Luigi Di Maio. “Ma il salario lo garantiscono le imprese e se non si riducono le tasse alle imprese, come fanno a garantire il salario minimo?” ha concluso.