Salvini: "O si tagliano le tasse a chi produce ricchezza o debito esplode"

Alessandra Caparello 3 giugno 2019 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

O si tagliano le tasse a chi produce ricchezza in questo Paese oppure il debito esplode. Così il vicepremier Matteo Salvini intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del primo tratto della Pedemontana Veneta.“Noi andremo a dirlo ai Commissari europei e su questo il presidente del Consiglio ha totale mandato” ha continuano Salvini. "In settimana ovviamente torno a Roma perché la riduzione abbondante del carico fiscale per le imprese e le famiglie non é un capriccio della Lega: o si fa e si vive o non si fa e si muore”.