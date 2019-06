Salvini: "Mini bot nel contratto. A me interessa il risultato, siamo disponibili a suggerimenti"

Alessandra Caparello 10 giugno 2019 - 16:03

I minobot sono nel contratto di governo. Così Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa in via Bellerio rispondendo così direttamente al premier Giuseppe Conte che aveva criticato la proposta. "Noi abbiamo proposto un'idea che c'è nel contratto. Se ci sono idee migliori, siamo felici. Questo lo dico ai signor No che ci sono dentro e fuori". Poi il vicepremier leghista apre comunque a possibili alternative. "A me interessa il risultato - ribadisce Salvini - bado alla sostanza e non alla forma. Siamo disponibili a suggerimenti su altri strumenti. Ci sono decine di miliardi della Pa di debiti nei confronti dei privati. Vogliamo rimettere nelle tasche di imprese e famiglie decine di miliardi di euro che diventano economia reale" ha continuato Salvini.