Salvini: Italia ha bisogno di manovra da 50 miliardi, subito taglio delle tasse

Valeria Panigada 20 agosto 2019 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

L'Italia avrà bisogno di una manovra da 50 miliardi di euro. Lo ha detto il leader leghista e vicepremier Matteo Salvini nel corso dell'intervista a Radio24 questa mattina. "Noi della Lega abbiamo ben chiara in testa la manovra economica da 50 miliardi. Prima di tutto? Abbassare le tasse", afferma Salvini, secondo cui è necessario rilanciare l'economia, le energie e gli investimenti.‏E in merito al rischio che dall'1 gennaio scattino le clausole di salvaguardia e quindi l'aumento dell'Iva, il leader leghista afferma: "l'aumento dell'Iva è alibi per non lasciare le poltrone. Iva scatterebbe dall'1 gennaio se non si fa manovra economica. Se si torna al voto in autunno di manovre se ne fanno due".