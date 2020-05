Salvini: Bce faccia di più per l'Italia

Titta Ferraro 15 maggio 2020 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

"Visto che l'Italia partecipa del 14% del capitale della Bce, chiediamo semplicemente che in un momento straordinario la Banca centrale europea faccia quello che ha fatto bene in tempi ordinari, accelerando, visto che siamo in tempi di difficoltà". Così Matteo Salvini che preme perchè la Bce faccia di più. "Non mi sembra di chiedere la luna, chiedo semplicemente che un organismo, che fa quello per legge, lo faccia di più, visto che ne abbiamo più bisogno", ha detto il leader della Lega a 24Mattino su Radio 24.