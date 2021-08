Salvatore Ferragamo: partnership con Alphabet (Bmw) per promozione mobilità sostenibile

Redazione Finanza 3 agosto 2021 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

La responsabilità ambientale di Salvatore Ferragamo abbraccia ora anche la mobilità sostenibile grazie a un accordo con la filiale italiana di Alphabet, società del BMW Group che si occupa della fornitura di servizi di mobilità aziendale. L’accordo prevede la sostituzione della flotta di oltre 150 veicoli aziendali in Italia, con vetture Plug In Hybrid o Full Electric, per ridurre le emissioni di CO2 e puntare a una mobilità più sostenibile. Inoltre, entro il 2022, l’azienda installerà oltre 40 colonnine di ricarica elettrica presso la sede fiorentina di Osmannoro.