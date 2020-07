Salvatore Ferragamo: finanziamento fino a 250 mln da Intesa Sanpaolo, sarà legato a obiettivi ESG

Valeria Panigada 24 luglio 2020 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo per un importo complessivo massimo di 250 milioni di euro. Il finanziamento è articolato in una linea di credito term loan con scadenza quinquennale al 2025 e una linea di credito revolving con scadenza al 2024 e possibilità di rinnovo per un successivo anno, ciascuna per un importo di 125 milioni.Il finanziamento, precisa la maison fiorentina, è concesso per sostenere specifici obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) e finanziare generiche esigenze di cassa, con la previsione di un meccanismo premiante al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità. Grazie al finanziamento, Salvatore Ferragamo mitiga il profilo di rischio legato all’attuale situazione di mercato e consolida l'indice di liquidità.