Salvatore Ferragamo: Paul Andrew lascia direzione creativa

Daniela La Cava 8 aprile 2021 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Salvatore Ferragamo ha annunciato che Paul Andrew lascerà il ruolo di direttore creativo della società che ricopre dal 2019. Andrew ha assunto la direzione creativa di Ferragamo – dopo aver messo in stand by il suo omonimo marchio di calzature di lusso – nel 2016 per le calzature donna e successivamente, nel 2019, per tutte le categorie di prodotto. Andrew lascerà l'azienda a maggio 2021 per perseguire altre opportunità professionali. La creatività e lo stile delle collezioni Ferragamo, si legge in una nota, saranno affidate al team di designer interno all’azienda."Sono stato profondamente ispirato dall'intelligenza e dalla maestria tecnica di Salvatore Ferragamo, un uomo che con il suo genio ha costruito l'azienda che oggi porta il suo nome. È stato un onore portare avanti e dare nuova vita alla sua eredità di design e di innovazione rivoluzionaria. Sarò sempre grato per questa opportunità, orgoglioso del lavoro che abbiamo realizzato e che mi incoraggia a continuare a creare con integrità e convinzione", ha dichiarato Paul Andrew.