Salvataggio Pop Bari: ok della Camera al decreto legge

Alessandra Caparello 21 gennaio 2020 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

OK della Camera al decreto legge per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. Il provvedimento è passato con un totale di 412 voti a favore, l’astensione di Fratelli d’Italia e nessun contrario.Il testo passa ora all'esame del Senato che dovrà convertirlo in legge entro il 14 febbraio. “L'intervento per i risparmiatori - ha affermato Alesso Villarosa del M5S presentando il decreto - non può che essere, eventualmente, successivo alla proposta che gli operatori messi in campo da questo Governo faranno agli azionisti che dovranno, loro, decidere se continuare con l'operazione messa in campo o eventualmente votare anche in modo contrario all'assemblea degli azionisti".