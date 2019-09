Salvataggio Carige, Patuelli: successo per tutte banche italiane

Titta Ferraro 20 settembre 2019 - 17:54

MILANO (Finanza.com)

Il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha dichiarato che il salvataggio di Carige rappresenta un grande successo per le banche italiane che vi hanno concorso in modo determinante attraverso il Fondo interbancario di tutela dei depositi.Oggi i soci di Carige hanno votato a favore del piano di rafforzamento patrimoniale da 900 milioni di euro, volto a salvare la banca genovese. Il piano include un aumento di capitale da 700 milioni di euro. Ha votato a favore il 91,04% degli azionisti presenti, che rappresentavano il 47,6% del capitale complessivo della banca. Non ha partecipato all’assemblea straordinaria la Malacalza Investimenti, azionista di maggioranza dell’istituto con il 27,5% delle azioni.