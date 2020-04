Salone del Risparmio alza bandiera bianca, evento posticipato ad aprile 2021

Redazione Finanza 21 aprile 2020 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

L’11° edizione del Salone del Risparmio è stata posticipata alla primavera del 2021, e si terrà da martedì 20 a giovedì 22 aprile. Lo annuncia Assogestioni rimarcando che le perduranti condizioni di incertezza sanitaria connesse alla diffusione del COVID-19 in Italia e nel resto del mondo rendono infatti impossibile una programmazione della manifestazione durante il corrente anno.“Posticipare l’evento di riferimento per l’industria italiana del risparmio gestito è una scelta sofferta ma inevitabile – commenta Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni – Nei prossimi mesi, attraverso le iniziative e gli strumenti messi in campo dall’Associazione con tutti gli associati e gli sponsor del Salone, proseguiremo il lavoro di divulgazione sulle tematiche più rilevanti per il settore e staremo al fianco degli operatori per aiutarli a soddisfare le proprie esigenze informative e formative, particolarmente elevate nelle fasi di incertezza”.