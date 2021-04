Salone del Mobile: Sangalli, "fondamentale per Milano e il Paese. Evitare passi falsi"

Redazione Finanza 22 aprile 2021 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

"In questa fase delicata della ripartenza è fondamentale evitare passi falsi. Mettere in discussione il Salone del Mobile è un gravissimo errore. La campagna vaccinale che procede rapida e i protocolli di sicurezza permettono di guardare con ragionevole ottimismo all’appuntamento fieristico del 5 settembre", ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente di Camera di commercio e Confcommercio Milano. "Il Salone del Mobile è una delle manifestazioni più importanti di Milano, coinvolge migliaia di imprese e produce un indotto di oltre 200 milioni di euro - ha aggiunto -. Dopo lo stop dello scorso anno, la ripartenza della manifestazione ha un forte valore anche simbolico. La nostra città e il Paese hanno assoluto bisogno di segnali di fiducia per rimettersi in cammino e recuperare al più presto il terreno perduto".