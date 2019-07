Salini: si avvicina il via libera di Mef e fondazioni per il maxi-polo (Corriere)

Valeria Panigada 3 luglio 2019 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Sarebbe sempre più vicina e concreta la creazione del maxi-polo delle costruzioni intorno a Salini Impregilo. Secondo il Corriere della Sera, Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe convocare entro venerdì un primo consiglio che sarà poi replicato il 12 luglio per approvare l'operazione. Nei prossimi giorni è atteso anche il via libera di Mef e fondazioni. L?indiscrezione parla di un aumento di capitale di circa 600 milioni, ma altri 900 milioni saranno dati per cassa per sostenere le attività correnti.