Salini e Progetto Italia: Pizzarotti si avvicina, Trevi no

Titta Ferraro 5 ottobre 2019 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Prende corpo Progetto Italia dopo che ieri l'assemblea straordinaria degli azionisti di Salini Impregilo ha approvato l'attribuzione al consiglio di amministrazione per l'aumento di capitale da 600 milioni di euro finalizzata alla chiusura dell'operazione Astaldi e al Progetto Italia. Via libera da parte dell'assemblea anche alle modifiche statutarie volte a riflettere le intese fra Salini Costruttori, Salini Impregilo e CDP Equity in merito al governo societario della società.Progetto Italia potrebbe presto vedere il coinvolgimento di Pizzarotti come confermato da Pietro Salini ('ci sono contatti in corso', ha detto ieri), mentre sul ruolo di Trevi c'è meno ottimismo. "Non è escluso, ma per ora non è in Progetto Italia, ha detto lo stesso Salini. Un’ipotesi, come spiega oggi un articolo di Repubblica, che potrebbe però stare più a cuore a Cdp, già azionista di Trevi e prossimo socio di Salini.