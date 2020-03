Salini e Astaldi corrono ancora a Piazza Affari

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 16:16

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta di forti rialzi per Salini Impregilo e Astaldi a Piazza Affari. Quando manca poco più di una ora alla chiusura delle contrattazioni il titolo Salini Impregilo mostra un rialzo di quasi il 9%, mentre Astaldi vola di oltre il 12 per cento. A far scattare gli acquisti sui due titoli, già ieri, la notizia che Astaldi ha finalizzato la cessione a Ictas delle proprie quote nell’asset relativo alla concessione al Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia.L'accordo sottoscritto con i turchi dii Ictas – già valutato e autorizzato dal Tribunale di Roma come rispondente alla migliore tutela dei creditori nell’ambito della procedura di concordato che Astaldi ha in corso – prevede termini e condizioni coerenti con la proposta concordataria depositata dalla società."L'incasso della cessione del Terzo Ponte sul Bosforo va a totale beneficio dei creditori unsecured di Astaldi e non ha impatti diretti su Salini Impregilo", scrive oggi Equita.