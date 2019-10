Salini: completata vendita Lpes, divisione Usa della controllata Lane

Daniela La Cava 11 ottobre 2019 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la valorizzazione del portafoglio di asset non strategici di Salini Impregilo. Il gruppo ha annunciato di avere completato la vendita di Power and Energy - Lpes, divisione della controllata statunitense Lane, acquisita dalla società di investimento privata Keystone Capital.La cessione della divisione Power & Energy, che fornisce spazi per lo stoccaggio di idrocarburi, lavori idroelettrici e per l'energia per strutture di supporto gas e petrolifere e progetti energetici federali, segue la vendita dello scorso anno della divisione Plants & Paving, e permette a Lane di consolidare la propria crescita, creando valore anche dal punto di vista finanziario, e di incentrare sempre più il proprio modello di business sull’acquisizione di grandi progetti infrastrutturali. Lane sta focalizzando il proprio business sui settori della mobilità sostenibile e dell'acqua in molte aree degli Stati Uniti, che rappresentano il più grande mercato unico per fatturato per il gruppo.