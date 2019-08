Salini: S&P, semestrale e Progetto Italia potrebbero ridurre pressione su rating

Daniela La Cava 8 agosto 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

S&P Global Ratings focalizza l'attenzione su Salini Impregilo dopo i risultati semestrali e l'approvazione del piano Progetto Italia. Due elementi che, secondo la view dell'agenzia di rating americana, "potrebbero ridurre la pressione sul rating"."I risultati semestrali del gruppo hanno mostrato dei miglioramenti, e di recente ha ottenuto il supporto strategico da parte degli investitori con il suo piano 'Progetto Italia' - scrivono nel report gli esperti di S&P -. Questi sviluppi non hanno alcune effetto immediato sull'affidabilità creditizia, ma possono ridurre la tensione sui rating a medio termine"."Continueremo a monitorare la generazione del flusso di cassa e le metriche di credito del gruppo per il 2019-20 - aggiungono -. Prenderemo in considerazione anche i prossimi passi del gruppo per portare avanti Progetto Italia, vale a dire l'iniezione di capitale di 600 milioni di euro che ha avuto il via libera dagli investitori strategici e dalla controllante Salini Impregilo, prevista per il quarto trimestre del 2019".