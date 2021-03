Salini: Recovery Plan deve essere solo un tassello di progetto infrastrutturale più ampio

Titta Ferraro 25 marzo 2021 - 18:19

MILANO (Finanza.com)

“Dobbiamo far partire subito i progetti infrastrutturali di cui l’Italia ha bisogno, e trovare le risorse per finanziarli. Il Recovery Plan deve essere parte di un programma infrastrutturale più ampio. Se lo considerassimo come l’unica voce di spesa nel settore sarebbe recessivo, coprendo solo 32 miliardi di euro in sei anni, quando invece in tempi ordinari il bilancio statale alloca nello stesso periodo circa 90 miliardi”. Così Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild, in un’intervista a Sky TG24. Prima di tutto, continua Salini, è necessario procedere velocemente con il piano vaccinale, per mettere il Paese in condizione di ripartire, e per questo “ci siamo resi disponibili a supportare il piano vaccinale all’interno della nostra società, mettendo a disposizione personale e strutture.