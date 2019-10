Salini Impregilo: via libera da assemblea ad aumento capitale da 600 mln€

Daniela La Cava 4 ottobre 2019 - 16:29

L'assemblea straordinaria degli azionisti di Salini Impregilo ha approvato l'attribuzione al consiglio di amministrazione per l'aumento di capitale da 600 milioni di euro finalizzata alla chiusura dell'operazione Astaldi e al Progetto Italia. Via libera da parte dell'assemblea anche alle modifiche statutarie "volte a riflettere le intese fra Salini Costruttori, Salini Impregilo e CDP Equity in merito al governo societario della società"."Le deliberazioni assunte si inseriscono nel più ampio contesto del progetto di investimento da parte di Salini Impregilo nel settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni denominato “Progetto Italia”, che è parte del più ampio piano industriale della società", precisa la società in una nota.