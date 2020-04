Salini Impregilo: riprendono i lavori su linea M4 a Milano

Daniela La Cava 8 aprile 2020 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Ripartono i lavori sulla nuova linea M4 a Milano. Salini Impregilo e Astaldi hanno annunciato la ripresa dei lavori sulla nuova linea metropolitana di Milano, e insieme al Comune, a Società M4 e agli altri operatori coinvolti nel progetto hanno riattivato tutti i necessari protocolli per far operare i lavoratori nella massima sicurezza e attenzione alla salute, proseguendo un cantiere strategico per la mobilità sostenibile della città.I lavori, commissionati dal Comune di Milano, e realizzati dalla società mista concessionaria M4 partecipata dal Comune di Milano e da un raggruppamento di soci privati guidato da Salini Impregilo, erano stati interrotti dopo dall’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21 marzo 2020 per contrastare la diffusione del Covid-19, che richiedeva la chiusura di tutte le attività a partire dal 22 marzo per 10 giorni e quindi fino al 5 aprile. Rimane in vigore il Dpcm del 22 marzo (prorogato con quello del 1° aprile), che ammette le attività edili relative alle infrastrutture, come la costruzione della M4 purché siano attuate procedure organizzative, controlli, DPI e modalità di lavoro che mirano a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire ogni forma di contagio.La Linea 4, che collegherà il centro di Milano all’aeroporto di Linate in soli 12 minuti, rappresenta uno dei progetti di sostenibilità underground più importanti d’Europa.