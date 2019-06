Salini Impregilo, negoziati a buon punto per creare maxi polo delle costruzioni (Corriere)

Valeria Panigada 31 maggio 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Lacreazione del maxi polo delle costruzioni italiane con al centro Salini Impregilo starebbe andando avanti spedito: i negoziati sono a buon punto e i vertici stanno lavorando agli ultimi dettagli. Lo ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo, nell'intervista concessa al Corriere della Sera, precisando che in questi giorni si sta visionando anche il piano industriale della nuova società, definitiva non come un'operazione di salvataggio ma come un progetto per il sistema-paese. La nuova realtà sarà, secondo quanto dichiarato da Pietro Salini, una public company che potrebbe non portare il nome di Salini Impregilo. Inoltre, la famiglia Salini sarebbe disposta a diluirsi sotto la quota di maggioranza.