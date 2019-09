Salini Impregilo: il 4 ottobre assemblea dei soci per aumento di capitale da 600 mln

simone borghi 4 settembre 2019 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo mette in calendario l’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione e quindi avere liquidità sufficiente per dare il via al “Progetto Italia” e completare l’operazione Astaldi. Ieri il cda di Salini Impregilo ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei Soci, che sarà convocata per il prossimo 4 ottobre, di aumentare il capitale sociale, in via inscindibile e a pagamento, per un importo complessivo di 600 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione e da offrire in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati. Il board ha inoltre proposto ai soci l’approvazione delle modifiche statutarie volte a riflettere le intese fra Salini Costruttori, Salini Impregilo e CDP Equity in merito al governo societario di Salini Impregilo e protese al miglior raggiungimento degli obiettivi inerenti al “Progetto Italia”.Le suddette proposte si inseriscono nel più ampio contesto del progetto di rafforzamento del settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni denominato “Progetto Italia”, che è parte del Piano Industriale di Salini Impregilo relativo al triennio 2019‐2021 e nell’ambito del quale è previsto che la società rivesta un ruolo centrale. In tal contesto, si inserisce anche la presentazione di un’offerta per l’acquisizione della partecipazione di controllo in Astaldi. In ogni caso, il lancio dell’aumento di capitale avverrà nell’interesse di Salini Impregilo stessa.