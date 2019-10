Salini Impregilo e Astaldi vincono contratto in Canada per linea ferroviaria

Valeria Panigada 22 ottobre 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo e Astaldi, membri del consorzio Mobilinx, hanno vinto il contratto per i lavori di ingegneria civile del progetto Hurontario Light Rail Transit del valore di 917 milioni di euro. Il consorzio completo Mobilinx, che comprende anche John Laing, Hitachi, Amico, Bot e Transdev, si occuperà della progettazione, della realizzazione, del finanziamento e della gestione trentennale della nuova linea ferroviaria.Si tratta di una linea ferroviaria leggera, lunga 18 km e con 19 stazioni, che percorrerà la Hurontario Street da Port Credit a Mississauga al Brampton Gateway Terminal servendosi di un binario guida separato preferenziale su gran parte del percorso.Con una partecipazione del 42% nella joint venture, pari a 385 milioni di euro, Salini Impregilo è leader per la progettazione, il procurement e la costruzione del sistema. Astaldi ha una partecipazione del 28%, del valore di 257 milioni di euro."Siamo orgogliosi di essere stati scelti per la realizzazione di quest’opera strategica di mobilità sostenibile. Un nuovo progetto vinto con Astaldi, a sottolineare ulteriormente le sinergie tra le nostre società", ha affermato Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo. Questo progetto segna il ritorno, dopo trent’anni, di Salini Impregilo in Canada.