Salini Impregilo: al via collocamento di 600 milioni di euro di nuove azioni ordinarie

Daniela La Cava 7 novembre 2019 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo, a seguito dell'esercizio da parte del consiglio di amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale dell'Emittente per un importo pari a 600 milioni di euro, ha comunicato al mercato l’avvio di un collocamento di nuove azioni ordinarie della società riservato a determinati investitori istituzionali al fine di ottenere proventi lordi per 600 milioni. Il collocamento istituzionale, precisa il gruppo romano in una nota, sarà realizzato attraverso un processo di bookbuilding.I proventi netti dell’aumento di capitale saranno destinati a supportare, in via prioritaria, il progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni (cosiddetto “Progetto Italia”), che farà parte del più ampio piano industriale della società relativo al triennio 2019-2021.Il bookbuilding si aprirà con effetto immediato dopo la pubblicazione del comunicato stampa odierno. Il numero di nuove azioni e il prezzo al quale saranno collocate saranno concordati tra la società e i joint global coordinator al termine del bookbuilding,Salini ha ricordato che, sulla base degli accordi sottoscritti lo scorso 2 agosto, l’azionista di controllo dell’emittente, Salini Costruttori, CDP Equity (una società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, “CDPE”) e Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit (ovvero le banche finanziatrici) si sono impegnati, secondo i termini dei rispettivi accordi di investimento, a sottoscrivere rispettivamente 50 milioni di euro (con riferimento a Salini Costruttori), massimi 250 milioni (con riferimento a CDPE) e massimi 150 milioni (con riferimento alle banche finanziatrici) di nuove azioni nel contesto del collocamento istituzionale al prezzo di sottoscrizione.Nel contesto dell’operazione, la società, Salini Costruttori, CDPE e le banche finanziatrici hanno inoltre assunto impegni di lock-up della durata di 6 mesi a decorrere dalla data di regolamento dell’aumento di capitale, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.