Salini-Impregilo: Cdp valuta investimento di 300 milioni per il maxi-polo delle costruzioni (Corriere)

Valeria Panigada 29 maggio 2019 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) starebbe valutando un intervento di 300 milioni di euro, per ricapitalizzare Salini-Impregilo e costruire il maxi polo delle costruzioni. Lo rivela oggi Il Corriere della Sera, precisando che in questo modo la Cdp diveneterebbe il secondo socio di Salini-Impregilo con una partecipazione vicina al 25%. Il ruolo delle banche in questo progetto sarebbe quello di mettere sul tavolo circa 150 milioni. Intesa Sanpaolo e Unicredit sarebbero le più coinvolte, che metterebbro a disposizione 50 milioni ciascuna.