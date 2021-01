Saldi invernali 2021: quest'anno sconti record, i prodotti più convenienti secondo Unc

Valeria Panigada 6 gennaio 2021 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Saldi al via da domani nella gran parte delle regioni, con sconti record. Secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni dell'Istat, quest'anno si registrerà un abbassamento dei prezzi senza precedenti. Il confronto è rispetto ai prezzi pieni praticati prima delle vendite promozionali autorizzati in alcune regioni nei trenta giorni antecedenti i saldi.Il record della convenienza spetta agli Indumenti, che con -26,8% rappresentano la voce più scontata, superando la fatidica soglia del 25%, oltrepassata, per quanto riguarda le vendite invernali, solo nel gennaio 2015 con -25,4%. Il ribasso minore, come sempre, spetta agli accessori (guanti, cravatte, cinture...), con una flessione dei listini del 17,7%, anche se si tratta dello scostamento maggiore rispetto a un anno prima, ben 4,2 punti percentuali in più (era 13,5%).