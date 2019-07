Saldi estivi: giro d'affari di 1,28 miliardi, ogni famiglia spenderà circa 134 euro

Valeria Panigada 4 luglio 2019 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

I saldi estivi sono già iniziati in alcune regioni, ma nella maggior parte dei casi partiranno tra qualche giorno. Ma l’andamento delle vendite sarà piuttosto contenuto. E' ciò che emerge dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha effettuato la consueta indagine per misurare il termometro degli acquisti nelle città di Roma, Milano e Napoli: secondo le intenzioni il 39% delle famiglie è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 134 euro a famiglia, per un giro di affari complessivo di 1,28 miliardi.