Salcef, sottoscritte nuove commesse estere per circa 73 milioni

Valeria Panigada 14 gennaio 2020 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Salcef Group rafforza la propria presenza all’estero, grazie all’acquisizione di alcune commesse, sia nel settore ferroviario che per la distribuzione di energia elettrica, in diversi paesi (Austria, Germania, Abu Dhabi, Svizzera e Norvegia) per un valore complessivo di 73 milioni di euro. Le commesse acquisite riguardano la realizzazione di impianti aerei per la distribuzione di energia in Austria, opere di costruzione e manutenzione di binari negli altri paesi e in minor parte la fornitura di macchinari ferroviari prodotti dalla controllata SRT.In particolare, ad Abu Dhabi è stata acquisita una commessa per la realizzazione di circa 280 Km di binario per la nuova linea nel deserto. In Germania, la controllata Salcef Bau ha acquisito tre progetti ferroviari da Deutsche Bahn, che prevedono lavorazioni all’infrastruttura e sovrastruttura ferroviaria. In Norvegia è stata acquisita una commessa per la prestazione di servizi al fine di realizzare circa 40 km di nuovi binari nelle gallerie facenti parte dell’importante progetto ferroviario “Follo line” e in Svizzera è stato sottoscritto un contratto per la fornitura di carri ferroviari prodotti da SRT nello stabilimento di Fano.