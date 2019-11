Salcef: sbarca oggi in Borsa, con 386,5 milioni di capitalizzazione è la seconda società Aim per dimensioni

simone borghi 8 novembre 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Oggi il debutto di Salcef Group sul segmento Aim di Borsa Italiana. Il leader internazionale nell’industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, sbarca in Borsa per cercare nuove risorse per la crescita e per l’ulteriore internazionalizzazione in un settore in continuo sviluppo con sempre più cospicui investimenti in infrastrutture ferroviarie, che si confermano come il mezzo di trasporto a minor impatto carbonico.Si tratta dell’ingresso in Borsa della seconda società per grandezza sul mercato Aim, con una capitalizzazione di 386,5 milioni di euro, di cui 286,5 di Equity Value di Salcef e 100 milioni di liquidità della Spac. L’operazione prevede la fusione per incorporazione della Spac Industrial Stars of Italy 3, invertendo così il trend negativo che ha visto negli ultimi due anni la maggior parte delle operazioni attraverso Spac non raggiungere il traguardo.“Certi della solidità della nostra azienda – ha commentato Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef – riteniamo che l’accesso al mercato dei capitali ci permetterà una crescita più veloce e di concretizzare progetti di acquisizione ancora più importanti”.