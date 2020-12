Salcef passa da AIM Italia a MTA

Daniela La Cava 22 dicembre 2020 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Trasloco dall'AIM Italia all'MTA per Salcef. La società specializzata nella costruzione e nel rinnovamento di infrastrutture ferroviarie e per la mobilità urbana ha iniziato oggi le negoziazioni su MTA dopo essere stata quotata sul mercato AIM Italia per più di un anno. Lo rende noto Borsa Italiana ricordando che Salcef, arrivata a quotazione su AIM Italia nel novembre 2019 tramite business combination con Industrial Stars of Italy 3, rappresenta la diciannovesima società che effettua un passaggio di mercato da AIM Italia a MTA (quinto passaggio di mercato dell’anno)."Il passaggio di Salcef da AIM Italia a MTA, seguito alla Business Combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 3 dello scorso anno, rappresenta un esempio di come le società possano utilizzare i nostri mercati per accompagnare il proprio percorso di crescita", commenta Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa Italiana, in occasione dell’inizio delle negoziazioni.