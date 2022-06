Salcef: nuovo contratto per realizzazione metropolitana leggera nel Maryland

Salcef Group ha annunciato che la controllata statunitense Delta Railroad Construction si è aggiudicata (come leader di una joint venture con un’altra azienda americana) un contratto per la realizzazione della metropolitana leggera Maryland Purple Line Light Rail. Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato di 16 miglia a doppio binario con 21 stazioni, da Bethesda nella Contea di Montgomery a New Carrollton nella Contea di Prince George, a pochi chilometri dalla capitale Washington. l valore del progetto affidato alla JV gestita da Delta si attesta a oltre 140 milioni di dollari.

Le opere assegnate comprendono, tra le altre, la realizzazione di binario sia in configurazione su ballast che su slab. I lavori cominceranno a fine 2022 ed avranno una durata di circa 3 anni. A metà seduta il titolo Salcef sale dello 0,8% circa a 18,7 euro.