Salcef: nuovi contratti per la manutenzione di infrastrutture ferroviarie in Italia e Germania

19 aprile 2021

SALCEF Group acquisisce contratti per la manutenzione di infrastrutture ferroviarie per 102 milioni di euro in Italia e Germania a favore di una mobilità europea sostenibile. Il gruppo quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, tramite le proprie controllate Salcef S.p.A. e Salcef Bau, incrementa il portafoglio lavori e rafforza la propria organizzazione nel settore delle manutenzioni di infrastrutture ferroviarie, in Italia ed in GermaniaLe opere sono commissionate dai committenti in applicazione di politiche di valorizzazione delle infrastrutture esistenti e del territorio su cui insistono, ispirate dai principi del miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità del trasporto di passeggeri e merci. I progetti sono stati avviati in un contesto particolarmente favorevole all’industria ferroviaria in linea con i piani della Commissione Europea, che punta a sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile e in particolare al raddoppio della rete ferroviaria ad alta velocità entro il 2030 a favore di una infrastruttura di trasporti che permetta entro il 2050 una riduzione del 90% delle emissioni.