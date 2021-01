Salcef inaugura il treno molatore “Vulcano 34"

Alessandra Caparello 28 gennaio 2021 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

La flotta rotabile di Salcef si arricchisce del nuovo treno molatore “Vulcano 34M” ideato, progettato e realizzato dalla consociata SRT Railway Technology negli stabilimenti di Fano.Vulcano 34 M è il nuovo treno molatore per binario e scambi del valore commerciale di oltre € 10 Milioni, avendo ottenuto le autorizzazioni a circolare, ha iniziato con successo la propria attività nell’ambito dei progetti realizzati da Salcef S.p.A in Italia ed all’Estero. Un vero e proprio treno cantiere composto da quattro unità, costruito per la circolazione ad una velocità massima di 100 km/h. comfort di viaggio. Dichiara Gilberto Salciccia, Presidente di Salcef Group ed ideatore di Vulcano 34: “Vulcano 34 è un treno molatore ad alta produttività, sviluppato con anni di ricerca e dedizione da un Team giovane, efficiente e coeso. Siamo certi di offrire ai nostri clienti un prodotto all’avanguardia, anche per aver beneficiato, nelle fasi di ideazione e sperimentazione, dei preziosi ritorni di esperienza da parte delle altre società operative del Gruppo Salcef. Stiamo investendo molte risorse nello sviluppo della “Business Unit Railway Machines”, che meglio di altre può cogliere le opportunità offerte dai nuovi trend produttivi, strettamente connessi a digitalizzazione, ecosostenibilità e piano di transizione 4.0”.