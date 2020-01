Salcef Group apre l’anno con nuove commesse estere per circa 73 milioni di euro

simone borghi 14 gennaio 2020 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Salcef Group rafforza la propria presenza all’estero tramite l’acquisizione di importanti commesse nel settore ferroviario e nella distribuzione di energia elettrica. In particolare, le società del gruppo hanno sottoscritto contratti nell’ultima parte del 2019 per circa 73 milioni di euro, relativi a lavori da svolgere in 5 paesi: Austria, Germania, Abu Dhabi, Svizzera e Norvegia.Le commesse acquisite riguardano per il 18% circa del totale la realizzazione di impianti aerei per la distribuzione di energia in Austria, mentre il restante 82% riguarda i rimanenti quattro paesi ed è rappresentato da opere di costruzione e manutenzione di binari ed in minor parte per la fornitura di macchinari ferroviari prodotti dalla controllata SRT.In particolare, ad Abu Dhabi è stata acquisita una prestigiosissima commessa per la realizzazione di circa 280 Km di binario per la nuova linea nel deserto, Stage 2 – Package A, sostanzialmente in continuazione con lo Stage 1, per il quale Salcef aveva già realizzato medesime attività per la realizzazione di 417 km di binario; in Germania, la controllata Salcef Bau (già H&M Bau) ha acquisito tre progetti ferroviari da Deutsche Bahn, che prevedono lavorazioni all’infrastruttura e sovrastruttura ferroviaria; in Norvegia è stata acquisita una commessa per la prestazione di servizi al fine di realizzare circa 40 km di nuovi binari nelle gallerie facenti parte dell’importante progetto ferroviario “Follo line” ed in Svizzera è stato sottoscritto un contratto per la fornitura di carri ferroviari prodotti da SRT nello stabilimento di Fano.A Piazza Affari il titolo Salcef sale di oltre il 3% a 11,55 euro.