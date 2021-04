Saipem: vola con doppio upgrade di Mediobanca. Per analisti futuro nella transizione energetica

Daniela La Cava 8 aprile 2021 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Balza di quasi il 5% Saipem che resta in vetta al Ftse Mib dopo il doppio upgrade di Mediobanca Securities. Gli analisti di piazzetta Cuccia hanno alzato la raccomandazione da neutral a outperform, con il target price da 2 a 3 euro nel report "Energy Transition gives a brighter future". Secondo la view di Mediobanca "la rapida accelerazione delle opportunità nella transizione energetica dovrebbe supportare le prospettive di lungo termine di Saipem". Gli esperti entrano più nel dettaglio e spiegano che "il 2021 rimaneun anno di transizione per il gruppo, in quanto il management ha evidenziato la scarsità di lavori sottomarini a più alto margine nell'E&C Offshore. Tuttavia, le nuove opportunità nella transizione energetica forniranno a Saipem prospettive più forti, compensando un potenziale calo del tradizionale settore dell'oil & gas". Mediobanca ritiene inoltre che la transizione energetica possa essere un'area di interesse chiave per il nuovo amministratore delegato.