Saipem: vinto contratto in Mozambico da 150 mln dollari

Valeria Panigada 7 aprile 2022 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Saipem si è aggiudicata un contratto in Mozambico per servizi di manutenzione dell’unità galleggiante Coral Sul FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) per la liquefazione del gas naturale nell'offshore del paese.Il contratto ha un valore di circa 150 milioni di dollari con una durata di circa 9 anni più un anno opzionale. Le attività riguarderanno la manutenzione dell’intero impianto FLNG oltre alla creazione di una base logistica a terra.L’aggiudicazione di questo nuovo contratto di servizi, precisa Saipem, si inserisce nell’ambito di una diversificazione del portafoglio progetti e rafforza il suoposizionamento in un paese strategico come il Mozambico.